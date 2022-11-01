吳慷仁在《她和她的她》飾演恐怖同事。（Netflix提供）

陳以文飾演狼師，與于子育演一對夫妻。（Netflix提供）

許瑋甯片尾與飾演媽媽的丁寧和解。（Netflix提供）

許瑋甯與徐鈞浩的姊弟互動感人。（Netflix提供）

由許瑋甯、李程彬、賈靜雯、吳慷仁、李霈瑜、温貞菱、于子育、陳以文、丁寧、伊正、徐鈞浩、胡宇威、林哲熹、薛仕凌、郭雪芙等人主演的Netflix 全球獨家華語懸疑劇《她和她的她》，上線上線不到一周即衝到Netflix台灣排行榜NO.1，香港排行榜一度衝到NO.3。該劇以懸疑手法帶出職場權勢性侵、校園狼師案、婚姻暴力、數位性暴力、創傷症候群等眾多議題，其中被網友熱烈討論的是許瑋甯飾演的林晨曦，即便在職場上是相當有能力的高階主管，仍遭同事Danny（吳慷仁 飾）施暴、侵犯，甚至惡意操弄讓林晨曦被誤以為對已婚的Danny有意，辦公室小人的行徑引發大批網友討論，而林晨曦的自我療癒也讓觀眾相當有感，隨著親情的劇情走向與結局安排，掀起觀眾陸續討論及重視「創傷之後的療癒之路」。

觀眾對於許瑋甯飾演的林晨曦，從受創傷後精神崩潰直到解離的表演相當讚賞，許瑋甯更分享自己在讀劇本前看到大綱中弟弟（徐鈞浩 飾）的一句話「如果我能比你早一分鐘出生，就可以保護你了」，就忍不住落淚，更在與爸爸（伊正 飾）、媽媽（丁寧 飾）的各自和解戲碼，開拍之前讀本時3人就已經哭成一團。

金鐘視帝吳慷仁在《她和她的她》中飾演恐怖同事，引網友喊「拳頭硬了」、「看到想揍下去，演什麼像什麼」，吳慷仁透露與導演討論詮釋角色的過程：「我一開始沒有讓Danny有那麼多笑容，卓立導演建議我偶爾來點笑容也不錯，偶爾叫晨曦時伴隨著笑容，當導演提出這個要求我就想說，這樣演起來真的超變態的。」

對於備受討論的職場霸凌、性侵劇情橋段，吳慷仁也分析角色，「Danny是一個很沒有安全感的人，當你跟他聊到某種觀點，他會跟你爭論、爭執，原因其實是他小時候受過的傷，希望得到母親的認同，導致他不斷地放大自己，他必須用征服、肉體上的侵略，來成就他自己的存在。」

卓立導演也分享吳慷仁本次演出，讓他在剪接室邊剪邊罵：「吳慷仁，他現在就是各式各樣邊緣怪異角色的專業戶，Danny這個角色很不討喜，我到剪接室都還邊剪邊罵，但多虧台灣有這麼一個願意多方嘗試、長相帥氣又很有實力的男演員，他是很有主見、很有想法的人，瑋甯和靜雯雖然在戲裡和他針鋒相對，但在現場對戲，兩位女演員對慷仁都很放心。」

卓立導演提及會讓陳以文飾演狼師有很大原因是「以文哥是非常資深且敬業的演員，和他溝通表演，那種純粹、對表演的尊重特別令人感動，謝老師這個角色很容易擺明就是變態壞蛋混帳，加上以文哥演過非常多反派，眼神很利，我們都不希望這個角色出場一副就是反派的樣子，所以針對角色的心理背景溝通過很多次，而且連他太太謝師母這個角色都要一起討論，他把斯文敗類又要裝無辜詮釋得極為人性化，以文哥呈現了一個從沒被演繹過的惡人的樣貌，不愧是影帝。」

網友也分享觀看《她和她的她》3大哭點：包含林晨曦在職場上不被相信所以為她感到不平而氣哭、林晨曦從解離世界回歸現實後，回宜蘭老家看媽媽被親情之間的羈絆心疼哭、男友李皓明（李程彬 飾）決定陪伴林晨曦渡過艱難的療癒之路，被此暖舉感動哭。

另一幕核彈式洋蔥警報，來自金馬女配丁寧作為被害者母親和金鐘迷你劇集女配角于子育所飾加害者妻子，兩人長達3分鐘的精彩對峙戲碼，令網友留言「眼淚噴出來」「好有張力」。對於《她和她的她》勇於挑戰眾多社會議題，丁寧感動表示：「我期待像這樣的劇本很久了，有些東西是一定要被拍出來，我們在等著誰有這個勇氣寫出這個劇本，誰有勇氣把它拍出來，非常具有爭議性的話題，雖然備受爭議但事實上這些事件卻依然存在於我們的身邊，真的非常感謝所有幕前幕後製作團隊。」