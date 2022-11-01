選戰進入倒數，民進黨新竹市長候選人沈慧（中）1日一早與「新竹隊」議員、議員候選人站在東大路、經國路口拜票，向民眾問好。（沈慧虹競總提供／陳育賢新竹傳真）

選戰進入倒數，民進黨新竹市長候選人沈慧虹1日一早與「新竹隊」議員、議員候選人站在東大路、經國路口拜票，向民眾問好，有駕駛特地搖下車窗揮手、比出5，與沈慧虹隔空擊掌。沈慧虹也宣布，接下來她會全面啟動「陸戰」！

沈慧虹今天在市議員陳建名、施乃如、曾資程、劉康彥，議員候選人楊玲宜、劉彥伶、林盈徹的陪同下在路口與民眾致意。她說，除了開記者會、直播，她會把握每分每秒珍貴時間，1天當3天用，透過菜市場、路口拜票、全區車掃，走訪新竹大街小巷，邀請市民看到光榮車隊，可以比出5號give me five手勢為她加油。

她將會與各選區市議員候選人走訪新竹市5個選區，不放過任何1個能與市民近距離接觸的機會，希望用熱情與誠意，持續為新竹「做更多」，讓更多市民能看見她、遇到她，進一步了解她的城市願景。

沈慧虹表示，車隊掃街和站路口拜票，都會持續直到投票前最後一刻，不放棄爭取選民認同、支持，也希望大家看到光榮車隊，能大聲給她回應，一起把支持聲吶喊出來，打破沉默。

沈慧虹指出，邁入11月愈接近投票日，她的催票方法就是「政績」，政績就是最好的政見與催票方法。

如同今天的千甲市民活動中心啟用、左岸整理，都是當地居民看得到、用得到的建設，過去8年她與市府團隊盤點城市建設需要，未來還有大車站計畫、新竹輕軌及五楊高架向南延伸等重大建設等著完成，應該讓她繼續推動。

此外，她也表示，她一直以來重視兒童城市的藝文活動，上周晚萬聖節大遊行現場，超過5000位親子參與，許多爸爸媽媽、年輕人與阿公阿嬤，因為1個優良活動讓大家充滿歡笑聲，這樣的歡樂就是她要帶給新竹市的未來。

沈慧虹也宣布，本周六（5日）將在大湳雅公園邀請紙風車劇團演出，她誠摯邀請親子家庭共同參與，這場選舉除了大人認真看待候選人的政見、政策，也希望孩子感染到正面、歡樂的氣氛。