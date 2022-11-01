藝人陶晶瑩和李李仁結婚17年，育有一對兒女荳荳、李小龍，一家四口感情融洽，陶晶瑩今(1)日透露「龍哥要去登山了」，並透露14歲的小龍要攻合歡山。她曬出數張照片，兒子態度沉穩準備整裝出發，不過網友紛紛擔心詢問：「最近天候不是不佳？」，更有山友分享現場畫面。

陶晶瑩PO文祝福孩子的登山行：「龍哥要去登山了！繼雪山的東峰和主峰之後，這次要攻合歡山，背包至少十公斤重，好厲害！希望每個孩子都平安！也謝謝辛苦的老師們！」她也曬出小龍準備出門，李李仁站在身後囑咐叮嚀的模樣，雖然只有側臉，但還是看出滿滿的關愛。陶晶瑩也在文末Hashtag寫著：「我們放假了李李仁」，有網友笑問：「最後一句是陶子姐在跟李仁哥喊話嗎？準備夫妻兩人世界了！」釣出陶晶瑩本人點讚回應。

不過近期因為奈格颱風水氣和東北季風影響，整個台灣壟罩在狂風暴雨之下，許多網友擔心陶晶瑩兒子的安全，紛紛詢問道：「最近天候不是不佳？登山要特別注意安全喔！」、「天雨路滑，注意安全！祝龍哥平安順利攻頂」、「天候欠佳，加油喔！祝福每位孩子平安順利完成任務」、「最近山區連下大雨，多處坍方，安全起見不便前往登山要特別注意安全喔！」

但也有不少具有登山經驗的網友曬出影片表示：「昨天出發的第二梯次，風雨無阻的概念」、「天氣不好，對孩子們是很大考驗」，另外有網友給予信心：「雪山都回來了，合歡山小菜一碟。沒問題的！好棒棒！」