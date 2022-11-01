區長廖武輝說，要特別感謝議員白珮茹積極爭取經費。（金山區公所提供／李奇叡新北傳真）

新北市金山區中山溫泉公園去年翻新，區公所近期再整合公園內建物空間，改建為公廁，今起開放使用。區長廖武輝說，要特別感謝議員白珮茹積極爭取經費，協助增加公園廁間數量，本次工程在不破壞原有空間規畫下，新增廁間數量，提供民眾更有親和力的服務量能。

金山區公所指出，新北市府耗資3.2億經費，並用時4年執行「金山區中山溫泉公園及其周邊環境整合計畫」，將老舊中山公園新建，打造出具日式庭園景觀風格及溫泉地景的絕美公園，自去年啟用，接續榮獲「第29屆中華建築金石獎」、「2022國家卓越建設獎」及「2021致敬城鄉魅力大賞-城鄉魅力賞」等獎項，持續引進更多造訪遊客，公園內如廁需求也日漸趨增。

廖武輝說，因此公所整合利用公園內建物空間，利用現有日式風格建築新增廁間數量，並於即日起開放使用，以提供民眾更優質友善的如廁空間。

白珮茹表示，中山溫泉公園以結合金山著名黃金湯溫泉泡腳池及引入水流，創造親水空間的設計概念，成為金山熱門景點，因鄰近金山立體停車場、金山老街、水尾漁港、獅頭山公園等景點，成為金山遊客熱門集散點，自獲獎後更是吸引許多觀光客慕名而來，造訪人次相較和預期相比數以倍計，導致既有廁間數量供不敷求，經過本次工程擴增廁間數量後，相信可以滿足未來造訪公園的民眾如廁需求。