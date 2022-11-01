我國本土昨天首見XBB病毒株，有專家憂心，依新加坡經驗，可能明年農曆春節將在國內爆發新一波疫情。指揮中心今天表示，由於各國的防疫政策不同，難以預估何時會爆發新一波疫情，至於外界關心的確診者隔離天數鬆綁，將於明天召開專家會議討論。

指揮中心昨天說明，根據新加坡的XBB病毒發展曲線，約過了5個月才在10月達到高峰，對此有專家推估，國內昨驗出首例本土XBB病毒，推測明年農曆年間將會開始爆發新一波疫情。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，疫情的發展與防疫的鬆緊程度，以及疫苗覆蓋率、變異株入侵時間點都有關，因此實在難以用其他國家的經驗套在我國上，且現階段還要觀察XBB與BQ.1兩款病毒株的發展情形，因此我國未來疫情仍撲朔迷離。

羅一鈞說，指揮中心會持續監測其他國家的變異株流行情形，例如日本近期也監測到XBB變異株，推測可能會在11月發展成新一波疫情，若成真可能對台灣更有參考價值。

指揮官王必勝則補充，我國朝向防疫鬆綁的策略不會變，明天將召開專家會議討論確診者隔離天數縮短的議題，根據王昨天的態度，隔離天數從現行7天縮短至5天的可能性極高。