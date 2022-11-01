高端昨日突然自行公布新冠肺炎疫苗價格每劑為840元，但今天傳出慈濟當初購買BNT一劑是630元，價格比高端便宜。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天反擊無論是贈送、自購的BNT疫苗，都比高端還貴，且630是明顯錯誤的推算，至於高端雖然是次單位蛋白疫苗，為何賣得mRNA疫苗還貴？他則強調，疫苗價格取決於有效性、價格、買不買得到等3條件。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨天強調，每劑售價840元的高端疫苗，沒有比莫德納、BNT、AZ價格高，強調沒有買貴，也沒有價差問題；但今天有消息指出，當初台積電、慈濟和永齡基金會捐贈BNT疫苗，有消息指出慈濟購買價格是一劑630元。

由於外界對於購買高端價格的質疑不斷，每天下午兩點指揮中心直播記者會，今天原定由發言人莊人祥主持，臨時改成由指揮官王必勝親自主持，王必勝重申，採購高端，與昨日公布的單價，無論是自行採購或被捐贈的BNT疫苗，以及自己採購的莫德納疫苗價格都低。

但國際指出日本自行公布的BNT價格每劑603元，且也有專家質疑，高端僅是次單位蛋白疫苗，並非mRNA疫苗，「技術低端，為何這麼貴？」

王必勝指出，各國疫苗價格取決於很多因素，包含國家經濟水準，疫苗廠商會將全世界各國可負擔水平分類，賣給各國的價錢會不同外，也取決於買的數量，買一、兩億劑量，跟買500萬劑量不同。「不是mRNA就要比較便宜，研發過程都有相當成本，不是隨便一句話，說幾百元多貴」。

另外，他指出要買「好的疫苗」包括安全、有效、容易取得、可以負擔，而有效性部分，他表示，指揮中心已經從原始疫苗打到次世代疫苗，針對各廠牌疫苗做安全效益做統計分析比較後，會公布讓大家看疫苗效益。

「有沒有競爭的品牌，對疫苗價格也會影響。」王必勝說明，商業角度來看，上市時間、安全效度都會影響，他國的採購價格原因有很多，就不多評論；至於外界許多「消息指出」的疫苗價格，用財報推算會忽略營業稅、罰款、捐贈等等變因，不管自購或捐贈的，價格都比高端來得高。