故宮文物毀損，國民黨質疑相關人員隱匿，國民黨立院黨團今要求立法院成立故宮國寶文物專案調閱小組，調閱相關文件，庫房人員進出錄影紀錄。由於本周立院教文委員會由民進黨立委陳秀寶輪值，國民黨團明天將於委員會中提案變更議程，改直接去考察故宮。

國民黨團書記長李德維表示，蘇貞昌曾說故宮院長吳密察曾經向他報告「有一個狀況」，但實際上毀損的文物有三件，吳密察三次都第一時間報告嗎？若是吳密察院長都有報告，行政院知道卻不公開說明，難道隱匿的是蘇貞昌院長嗎？

陳以信質疑，去年2月3日「嬌黃綠彩雙龍小碗」破碎，故宮所提供的調查報告照片，並非第一時間拍攝照片。「嬌黃綠彩雙龍小碗」在調查報告中說明是「發現破損是在保存文物箱內，並立即拍照存證」，但給立法院的破損照片，卻是放在桌上，並不是調查報告所稱「打開時發現破損，並且立即拍照」，陳以信質疑，當下發現破損的所拍的照片在哪裡？

陳以信還指出，整個故宮行政調查有很大的問題，2月3日事發後，器物處是在2月9日將調查報告送政風室，政風室遲至5月31日才書面要求登保處進行調查。另外，政風室在5月31日書面要求器物處協助調查，要求秘書處協助調查更是遲至7月26日，這是為什麼？進行約談是在7月29日和8月11日開始，距離事發的2月3日，已經是半年的時間。

陳以信進一步指出，器物處監視畫面保存期限最多3個月，政風室明明知道監視器畫面只能保留3個月，卻在3個月後才調查。顯見，故宮在處理國寶毀損案件的過程疑雲重重、意圖隱匿，第一時間的照片跟調查報告不符，行政單位調查延遲，監視器畫面過了保存期限才展開調查，而人員訪談是過了半年後才進行，吳密察是否涉嫌隱密？

黨團副書記長林思銘表示，故宮文物破損事件從去年2月「嬌黃綠彩雙龍小碗」開始，今年又接連兩件，最近一件是發生在111年5月19日，至今快要6個月了，吳密察以調查為名，列最高密件處理。如果？有吹哨人，全國人民還被蒙在鼓裡。

林思銘質疑，國寶文物是自然損壞嗎？如果真的非人為因素的毀損，為什麼去年2月「明代嬌黃綠彩雙龍小碗」毀損沒有報告實情，又陸續於今年4月及5月清代二件文物又遭毀損，故宮還隱瞞不報，遮遮掩掩，為什麼不敢公布監視影像，供全民檢視？

林思銘呼籲吳密察必須先下台負責，讓檢調介入調查是否人禍造成的，若涉及違反《文資法》，應該起訴相關人員，以符官箴。林思銘也呼籲監察院也應馬上立案調查古文物保護不當是否人謀不臧，糾正彈劾相關官員。