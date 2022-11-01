台北捷運公司表示，今年推出的3D造型悠遊卡，是首度以高運量381型列車仿真設計。（台北捷運公司提供）

台北捷運公司去年推出文湖線「列車聲光立體悠遊卡」，吸引不少民眾搶購，今年北捷搭上雙11購物熱潮，再推出高運量「捷運381型列車3D造型悠遊卡」，列車仿真設計，聲光效果十足，感應時還有「嗶嗶嗶」的列車離站音，預計11月11日上午11時首波限量開放111組，每組售價690元、每人限購1組，沒搶到人也可於12月購入。

台北捷運公司表示，今年推出的3D造型悠遊卡，是首度以高運量381型列車仿真設計，呈現原車細膩視覺感，突破製作技術，車身較去年文湖線「列車聲光立體悠遊卡」再縮小，輕巧可愛，攜帶方便，當旅客用造型卡進出車站時，透過感應閘門即會響起「嗶嗶嗶」列車離站警示音，車頭燈光將隨之閃爍，不需安裝電池。

北捷指出，為讓軌道迷粉絲們搶先購得，11月11日上午11時首波開放111組，在「台北捷運官方直營店-蝦皮商城」限量販售；但沒搶到的粉絲們也別氣餒，381型列車3D造型悠遊卡將於12月正式開賣。