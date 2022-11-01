身體練好了，頭腦也要練好！一段影片在網路瘋傳，2名肌肉猛男在台南市區大馬路中間半裸健身，其中一名猛男還爬上行人號誌燈，鍛練手機肌肉，甚至出現頂下體的「空幹」姿勢，最後在路中央比出健美姿勢，展顯傲人線條，但其危險行為已被網友怒罵「只有肌肉，沒有腦袋」、「這麼愛秀去警察局秀」。

臉書「記者爆料網」曝光一段影片，2名半裸的肌肉猛男在台南一處大馬路口當眾攀爬號誌燈桿，其中一人站在分隔島用健身器材做出舉動姿勢，另一名男子則用攀爬行人專用號誌桿，還用下體不斷往前頂，做出「空幹」姿勢，之後還在分隔島上倒立，還跑到路中央做出健美姿勢大秀胸肌、二三頭肌。

2名肌肉猛男在台南市區大馬路中間半裸健身，其中一人還爬上行人號誌燈，鍛練手機肌肉，甚至出現頂下體的「空幹」姿勢，最後在路中央比出健美姿勢。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

2名肌肉猛男在台南市區大馬路中間半裸健身，其中一人還爬上行人號誌燈，鍛練手機肌肉，甚至出現頂下體的「空幹」姿勢，最後在路中央比出健美姿勢。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

影片曝光有網友怒罵「只有肌肉，沒有腦袋」、「這麼愛秀肌肉，去警察局秀吧」、「會不會害女駕駛一時分心，出了車禍」、「想要用肌肉搭便車，也不是在路中吧」、「整個城市都是你的健身房」、「愛秀最後出事了吧，應該算是樂極生悲吧」、「養眼歸養眼，安全還是要顧啊」。

依照《道路交通管理處罰條例》第78條規定，行人如於交通頻繁之道路坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可處新台幣300元之罰鍰。而如果於道路上堆置物品妨礙交通，依照第82條規定，亦可處1200至2400元的罰鍰。因此，不論是以身體或以物品佔用車格，警察機關均可依法開罰。