新竹縣45歲江姓婦人，去年8月被診斷罹患乳癌第1期，經中醫大新竹附設醫院乳房外科主任劉良智檢查發現惡性腫瘤約1.5公分，無淋巴轉移，建議做「乳癌乳房保留手術」，搭配「乳癌術中放射治療」，江婦術後經過1年定期追蹤沒有復發與轉移，特別到院感謝醫療團隊讓她恢復正常生活，她並是該院這1年來第19位成功治癒的乳癌患者。

劉良智表示，乳癌手術中放射治療，醫師首先要切除肉眼可見的乳房病灶，並立刻送病理科檢驗，確認手術切除乾淨且無淋巴結轉移，然後再由放射腫瘤科醫師給予局部高劑量放射治療，清除肉眼看不見的殘留癌細胞，以降低局部復發率，照射結束後再由外科醫生進行最後縫合傷口，完成整個手術。

一般外科醫師古君平指出，「乳癌乳房保留手術」只切除乳房腫瘤與部份淋巴結，再搭配術後20到35次的體外放射治療，傳統的體外放射治療除須天天舟車勞頓來醫院治療，患者也經常出現皮膚或心肺的局部傷害。

目前的「乳癌術中放射治療」則是在傷口尚未縫合前即進行局部照射，患者除可以最大程度保留較美觀的乳房外，術後也不用天天來治療。另外，輻射照射範圍只針對腫瘤切除的空腔周圍，並且手術中還有鉛板保護心肺等器官，大幅減少皮膚和正常組織的傷害，患者也能及早恢復正常生活。

放射腫瘤科主任郭于誠表示，院方自去年9月至今已經有19位乳癌患者順利完成乳癌術中放射治療，經過約1年的追蹤都沒有復發，也沒有顯著的副作用，皆恢復正常生活。

郭于誠指出，並非所有乳癌患者都適合接受手術中放射治療，依據治療指引，必須是早期乳癌患者，腫瘤小於3公分，無淋巴轉移及癌細胞切除乾淨的患者，才適合接受此項療法。建議病患必須和主治醫師充分溝通和討論後再做決定。