掀開LADY M倒數月曆的數字窗格，內含聖誕限定的9款巧克力、3款糖果，以特色夾心巧克力與法式水果軟糖帶來驚喜。（LADY M提供）

Nespresso攜手法國知名甜點品牌Pierre Hermé 推星耀巴黎節慶系列。（Nespresso提供）

耶誕前夕，過節氣氛逐漸濃厚，不少商家開始擺出耶誕樹或華麗飾品吸引目光。甜點品牌LADY M一襲冽凜身影帶來夢幻氣息，推出特色倒數月曆和限定的甜品，無獨有偶，咖啡品牌Nespresso也打造耶誕月曆和限量聯名款風味咖啡，為冬季增添暖意。

LADY M運用典雅藍為主色，環繞金、銀白色松針、槲寄生圖騰設計倒數月曆，掀開數字窗格，內含聖誕限定的9款巧克力、3 款糖果，以精緻、風味獨具的夾心 巧克力與法式水果軟糖，獻上長達 24 天的甜蜜驚喜，最吸引人的是禮盒中心可拆式的玻璃水晶球，將紐約的天際線藏入透明蒼穹，精巧的 LADY M boutique 亦座落其中，輕晃水晶球，漫天飄落的亮片如同璀璨星辰灑落城市，2日至21日於官網開放預購，25日至 12 月11日即可前往 下單時指定門市領取，每日預購數量有限，售價2880 元。

Nespresso今年首度與甜點界畢卡索Pierre Hermé聯手推出，月曆中每個小方格都有不同口味的咖啡膠囊，包含Pierre Hermé精心設計3款聯名節慶限量咖啡，凡購買耶誕倒數月曆，隨貨附贈耶誕驚喜卡，耶誕驚喜卡100％中獎率，有機會抽中萬元咖啡機、限量配件及咖啡抵用金。

Nespresso所打造的聯名咖啡為「星耀巴黎節慶系列」，包含星耀巴黎單一產區哥倫比亞黑咖啡、星耀巴黎覆盆莓風味咖啡、星耀巴黎烤榛果風味咖啡，還有隱藏版甜品品項——葡萄柚花椒莓風味巧克力，雙方精選來自多明尼加共和國的頂級黑巧克力，口感散發來自尼泊爾的稀有葡萄柚花椒莓的獨特風味。即日起只要購買任15條Original咖啡膠囊，即可免費獲得Nespresso頂級巧克力與限量聯名巧克力。