民進黨桃園市長候選人鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞、林芸帆1日開記者會，批對手張善政只會酸言酸語，細數「鄭績」駁黑函。(蔡依珍攝)

「張善政虧你當過科技部長！」民進黨桃園市長候選人鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞、林芸帆1日開記者會，斥國民黨對手張善政在大家都樂見台積電落腳桃園時，只會酸言酸語，看不到桃園的好，2人也痛批前藍委、張善政競總總幹事陳根德署名在龜山投信箱發黑函攻擊，他們一一細數「鄭績」駁斥不實文宣，呼籲國民黨不要走奧步，用假謠言破壞選舉水準。

鄭運鵬競辦1日召開「眼紅的善政愛抹黑，桃園的好看不見」記者會，林芸帆說，台積電等科技大廠的投資案，都要5到10年的計畫期，台積電會選擇落腳桃園，有賴市長鄭文燦2任8年及立委鄭運鵬協助下，徹底翻轉桃園體質，不但桃園人口增加21萬、新生兒增加17萬、青年就業人口媒合9成，投資台灣三大方案，桃園也超過3500億，8年「鄭績」都不是憑空而來，是桃園隊上下共同努力而來，嗆聲道：「國民黨執政時期為桃園做了什麼？」

黃韋鈞說，台積電的晶圓有重要戰略意義，全世界都在爭取台積電到當地設廠，豈料張善政卻是酸言酸語，指責台積電這麼早宣布，還說台積電看重的只是桃園人才跟土地的優勢。黃韋鈞強調，台積電佈局一定是考量全球區位優勢，且看到桃園的好，才選擇在桃園設廠，張善政過去擔任過閣揆、科技部長，卻講出門外漢的話，甚至把具有國際高度的重要投資案視為選舉操作，非常遺憾。

2人也斥責前立委陳根德和市議員林正峰署名在龜山發放不實文宣，詆毀桃園建設、抹黑鄭運鵬，他們一一澄清和破解「5鄭績」，強調在鄭運鵬爭取下，龜山A7蓄水池加壓站、電線電纜地下化工程、虎頭山環保公園設置通信基地台、舊路溪整治工程等多個建設都如火如荼進行中，背後都有鄭運鵬努力推動的痕跡。

其他還有捷運棕線脫離國民黨執政時代的紙上談兵，近期已完成環評，力拚年底通過綜合規畫案；大崗高中在國民黨時期被遺忘，現在市府不僅支持，也正在努力為設校做準備，目前用地透過容積移轉已經取得2.8公頃，一旦達到3公頃將啟動設校；龜山國民運動中心因缺工缺料，經費從3.3億提高到6億，鄭運鵬也協調編足預算，預計今年底就能發包動工。

「國民黨拿不出可以看的建設成績單，哪來政績可以剽竊？」2人強調都是進行中的建設，斥張善政和團隊空口說白話、睜眼說瞎話，黃韋鈞更痛批，國民黨根本拿不出桃園的建設成績單，卻說鄭運鵬剽竊政績，強調鄭運鵬是3屆立委，唯有受到市民支持肯定才有可能在桃園連選連任，國民黨拿不出可以看的成績只會抹黑造謠不實指控。

黃韋鈞、林芸帆呼籲，國民黨選舉不要出奧步來抹黑，請提出好的政見，就事實來討論，來共同規畫桃園未來的發展，而不是用不實的謠言來破壞桃園這場選舉的水準。