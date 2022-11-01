觀察者網1日報導，大陸財政部10月31日，發布《關於支持深圳探索創新財政政策體系與管理體制的實施意見》（《意見》）指出，為全面貫徹中共二十大精神，深入學習總書記習近平在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上講話要求，落實《中共中央、國務院關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》，支持深圳在財政政策體系與管理體制方面探索創新，更好發揮財政職能作用。尤其支持深圳在大陸稅制改革中先行先試。

《意見》旨在支持深圳在財政政策體系與管理體制方面探索創新，更好發揮財政職能作用：

一、支持深圳探索促進公共服務優質均衡的財政政策體系（一）強化民生財政投入保障。（二）推動形成共建共治共用共同富裕的民生發展格局。（三）支持打造美麗中國深圳樣板。

二、支持深圳探索促進經濟高品質發展的財政政策體系（四）支持深入實施創新驅動發展戰略。（五）支持加快構建面向未來的現代產業體系。（六）增強暢通國內國際雙循環功能。

三、支持深圳加快建立與先行示範區相適應的現代財稅體制（七）推動預算與績效管理深度融合。（八）推進新一輪市區財政體制改革。（九）支持深圳在全國稅制改革中先行先試。（十）健全地方政府債務管理制度。

四、支持深圳探索提升財政管理效能的有效路徑（十一）加強政府性資源統籌管理。（十二）持續優化法治化營商環境。（十三）扎實推進財政資訊化建設。（十四）強化財政人才隊伍建設。

五、保障措施：財政部和深圳市加強協同聯動，定期會商協調，建立工作任務落實和重大問題協調機制。

其中要者，在「支持深圳加快建立與先行示範區相適應的現代財稅體制」（九）部分指出，支持深圳在大陸全國稅制改革中先行先試。發揮好深圳的改革開放重要視窗和前沿陣地作用，聚焦打造制度創新高地，積極承擔國家重大稅收改革工作和研究課題，繼續當好改革排頭兵、試驗田，努力為大陸全國創造更多可複製可推廣的制度經驗。按照中共中央、國務院統一部署，研究符合河套深港科技創新合作區深圳園區發展定位的稅收政策，促進深港科技緊密協作、優勢互補。