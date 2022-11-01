南韓首爾梨泰院發生踩踏意外造成重大傷亡，前台北市都發局長林洲民對台北大巨蛋安全提出質疑，點出防災避難電腦模擬是「假象通過」，蓄意迴避2項重要參數設定，要求台北市長候選人表態。對此，無黨籍候選人黃珊珊1日表示，沒人會對台北公安放水，若當選市長會按照該有規範，並成立監督委員會，督導大巨蛋營運安全。

林洲民直指，大巨蛋防災避難電腦模擬是因「蓄意迴避」重要參數設定才能「假象通過」，批評市府將現場逃生方向熟悉度設定為「熟悉」、逃生情境設為「泰若自然」等寬鬆標準，不符災害發生的現實情況，明顯為護航遠雄公司的公安觀點。

對此，黃珊珊上午赴文昌宮參拜後受訪表示，沒有人會對台北市公共安全放水，相關審議都經地方、中央核定，現已獲內政部有條件通過，沒必要回過頭去講參數，重申林洲民所指涉的內容「沒有人會放水」。

黃珊珊強調，她若當台北市長，會按照該有規範並成立監督委員會，督導大巨蛋營運安全，她認為所有事情都公開透明，所有資料都已在網站上，可受專家公評。