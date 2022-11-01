國際邊境開放，市場流動越趨興盛，高市府農業局繼今年6月首次插旗加拿大連鎖超市Save-on-foods，創下斐然的銷售成績，今再傳拓銷捷報，日前高雄與超市爭取檔期，於10/29、30週末兩天和Save-on-foods、PriceSmart Foods等超市加開紅龍果及芭樂試吃場次，延續市場銷售熱度，還與當地餐廳融入臺灣飲食文化精神推出創意甜品，以沉浸式體驗品味高雄農產。

高雄首選在加拿大Save-on-foods、PriceSmart Foods等超市加開紅龍果及芭樂試吃場次(高雄市農業局提供)

高雄農業局與加拿大餐廳推出限定Menu活動，將「甘草芭樂」作為期間限定所有套餐的經典前菜，讓顧客能體驗臺灣飲食文化(高雄市農業局提供)

Save-on-foods總經理Jacky Ho表示，試吃活動能提供顧客多元嚐鮮機會，同時有助於提升產品銷售量，許多顧客喜歡芭樂跟紅龍果的風味，很開心能與高雄合作，將如此優異的水果帶進加拿大西部市場，也期待未來繼續維持進貨，更表示高雄的金煌芒果、鳳梨甜美多汁，風味絕佳，未來也評估進口高雄蜜棗，讓加國顧客品嚐更多異國的美味水果。

PriceSmart Foods Richmond店長Chris Abraham提到，我們與「高雄首選」品牌已合作多年，高雄水果品質非常優良、極具口碑，店內的顧客非常喜歡，今年超市特別規劃「台灣週」活動，以高雄芭樂、紅龍果為主打商品，未來也希望能有更多的高雄農產加工品品項來到這裡。

為擴大響應拓銷活動，高雄農業局與加拿大餐廳推出限定Menu活動，在充滿臺灣特色裝潢的有香Memory Corner餐廳，將「甘草芭樂」作為期間限定所有套餐的經典前菜，讓顧客能體驗臺灣飲食文化，旗下的Sweet Memory加碼推出鮮氣火龍飲，使用紅龍果泥果肉、百香果、愛玉，再搭配氣泡水營造多層次口感;除此之外，主打傳統創意料理的Micha米茶食堂，由老闆Neil帶著移民加國後最想念的滋味，研發出清爽解膩的紅龍果荔枝蘇打及獨具匠心的檸檬芭樂多多刨冰，將芭樂以果凍、果丁、醃製、果汁四種極致型態呈現，搭配充滿創意的擺盤，已成為當地Instagram網紅拍照的熱門打卡點！

農業局長張清榮進一步說明，農業局在拓展海外市場時的策略，是以能全年品質穩定供貨的芭樂作為拓銷基礎盤，搭配話題性的季節果品為次，隨著接下來年底蜜棗即將進入產季，加拿大超市於去年下訂的首批蜜棗即將備貨出口，在面臨航程的挑戰與市場求新求變的痛點中，高雄首選品牌不斷調整行銷方針、輔導強化冷鏈處理，透過農產加工品與鮮果拓銷並行，為產地農友拚訂單。