周二公布的一項民間調查數據顯示，由於需求和產出維持穩健，印度十月工廠活動以更快速度擴張；此也鼓勵了企業以近三年最快速度招募工人。

與其它經濟體不同的是，印度對於持續高通膨和匯率的下跌，展現出更好的韌性和適應力。

標普全球的製造業PMI在十月來到55.3，高於九月的55.1，同時高於路透調查的54.9，並且為連續16個月高於50榮枯線之上。

標普全球的經濟副總監Pollyanna De Lima說：「印度製造業於十月再次顯露出適應力，工廠訂單和生產活動出現強勁增長，儘管增長力道有所放緩」。

「由於預期未來幾個月需求增加，製造商的錢包持續維持寬鬆，增加對於投入品(原物料等)的購買，企業也增加了庫存，以便更好地配合客戶的採購」。

儘管十月的整體需求和產出成長有所放緩，但是成長依舊穩健，國外的需求增速處於五月以來最強勁水準。

企業員工數量也處於自2020年1月以來的最快速增長。對於未來產出的樂觀信心也高於長期的平均水準。

投入價格通膨呈現出自二月以來的最低漲幅，此意指著，印度在九月通膨升至近5個月新高之後，可能在未來放緩。

這也可能為印度央行提供一些喘息空間。人們普遍預期，在未來幾個月，印度央行將採取比其它主要央行更為緩慢的升息。