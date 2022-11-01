中光電(5371)公布第三季財報，單季營收129.03億元，在兩大產品線皆微幅成長帶動下，季增3％，年減1％；合併毛利率為20.8％，較前一季20.3％增加0.5％，主要因廠稼動率提升及產品組合優化，較去年同期18％增加2.8％，主要受惠於匯率及產品組合差異所致；合併營業淨利7.74億元，季增13％、年增26％；合併稅後淨利7.47億元，季減11％，年增27％；歸屬母公司股東之淨利6.97億元，季減14％，年增23％，每股盈餘為1.78元。

累計前三季營收386.12億元，在影像產品營收較去年同期大幅成長69％帶動下，年增11％。在匯率有利及產品組合優化下，前三季合併毛利率較去年同期17.7％增加至18.8％；合併營業利益為17.82億元，年增65％；合併稅後淨利20.79億元，年增38％；歸屬母公司股東淨利為19.87億元，年增32％，每股盈餘為5.08元。較去年同期以加權平均流通在外股數計算每股盈餘3.77元或以期末股數計算每股盈餘3.85元皆大幅增加。

節能產品第三季營收53.5億元，季增2％，年減28％，主要Monitor/NB機種需求持續疲弱所致；第三季出貨量則約848.8萬片/台，季減10％，年減49％。受惠於大尺寸TV/PID出貨比重增加帶動ASP年增29％，節能產品111年前三季合併營收180.24億元，年減2％，出貨量則約3,274萬片/台，年減24％。

受惠於類工程/高端工程等商用投影機需求增溫，影像產品第三季出貨量約41.4萬台，營收59.9億元，分別季增1％及6％，年增97％及80％。前三季出貨量110.5萬台，合併營收158.03億元，分別年增77％及69％，主要係受惠於家用娛樂、智能微投影以及類工程/高端工程等商用投影機因歐美陸續解封需求增溫所帶動。

展望第四季，總經理林惠姿表示，整體產業鏈庫存仍處於調整期，加上俄烏戰爭與通膨等影響消費買氣的負面因素仍然存在，Monitor/NB機種需求持續疲弱，TV/PID機種則進入淡季，因此，預估節能產品第四季整體出貨量將較第三季衰退，今年節能產品整體出貨量則預估年減2~3成。

ProAV、商教及高階工程機種需求持續復甦，但通膨和經濟活動放緩等不利因素造成消費性產品需求降溫，因此，影像產品第四季整體出貨量可能減緩，然而世足賽及假期旺季仍可望刺激買氣，影像產品今年整體出貨量預期將年成長6成左右。