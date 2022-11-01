台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)前3季每股盈餘為11.05元，為歷年同期新高，富邦媒旗下momo購物網雙11暖身慶買氣爆棚，開跑業績較平日成長10倍，為讓消費者在momo雙11起跑日就能盡興購物，momo今晚將推出LINE Pay限時結帳最高回饋活動，希望能推升雙11業績。

電商年底重頭活動雙11即將來臨，momo購物網暖身慶挾多重好康加碼，開跑業績較平日成長10倍，不到10分鐘達破億佳績，業績表現亮眼，看準消費者蓄勢待發的血拚力，momo雙11也祭出眾星雲集的「群星直播」吸客，希望能衝高雙11業績，為第4季營運添動能。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，第3季合併營收約為235.6億元，年增12.68%，為單季歷史第三高，持續繳出優於線上零售競業的營運成果，營業淨利為8.8億元，歸屬於母公司業主稅後盈餘7.6億元，年增8.31%，單季每股盈餘為3.46元；累計111年前3季合併營收約716.3億元，較去年同期成長16.4%，營業利益29.4億元，歸屬於母公司業主稅後盈餘24.14億元，年增2.12%，每股盈餘達11.05元。