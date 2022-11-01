近年來隨著技術演進，結合數位科技，推動ESG創新蔚為全球趨勢，亞太電(3682)今(1)日宣布，與嘉義市政府環境保護局合作，致力推動科技賦能，於市內交通要道、工業區及市場周邊等人口聚集處，布建200台空氣品質微型感測器，形成全國密度第一的空氣品質感測物聯網，其安裝高度在貼近民眾生活圈的2至3公尺範圍內，該局亦運用大數據分析輔助空污防制，標定市內PM2.5污染潛勢熱區，因地制宜擬定改善對策。

亞太電表示，電信業者擁有5G資通訊技術，提供多元智慧應用，創造永續低碳的便利生活，如空污防治、科技執法、能源管理等，都是未來永續城市發展重點。亞太電持續和政府、企業合作推動智慧城市業務，拓展新服務，其中，環境物聯網服務表現持續領先同業，目前於全台多達6個縣市導入空品物聯網，協助政府善用創新科技，落實空污防治，提升稽查效率。

嘉義市空氣污染源高達9成來自民生活動，以車輛排煙、營建/道路揚塵、餐飲油煙占大宗，應用空品物聯網科技推動環境治理工作是發展智慧城市的重要一環，根據PM2.5污染熱區特性導入對應管制措施能更加事半功倍。

嘉義市政府環境保護局表示，嘉義市應用智慧感測科技管制空污熱區已獲成效，111年再以110年PM2.5感測數值重新標定五大污染潛勢熱區範圍，新標定潛勢熱區多位於高交通流量、餐飲業、營建工地及宮廟密集等區域，未來將延續先前管制成功經驗邁入新五大熱區改善階段，有效從民眾生活圈減少空氣污染排。