隨著標普500指數10月收漲8%，周一蓋帝圖像（Getty Images Holdings Inc）、露華濃（Revlon Inc）、大麻生產與分銷公司Tilray Brands Inc等所謂「迷因股」大漲，可能是市場風險偏好正在回溫的新跡象。

Getty Images周一飆漲34.65%，該圖片交易公司在與一家特殊目的收購公司（SPAC）合併後，於2021年底重返公開市場。露華濃上漲4.8%，這家破產的美妝保養品公司上周證實正在考慮出售。加拿大大麻公司Tilray則大漲12.1%。

Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen表示，自股市觸及10月低點以來，你可以看到投資人似乎越來越樂觀。

與10月14日的收盤低點（3,583.07點）相比，標普500指數已經上漲約8%，而小型股羅素2000指數在同一期間上漲約10%。

Vanda Research分析師上周表示，散戶投資人平均每天投入美股約14億美元，之後買進美股速度可能加快。

S3 Partners預測分析部門常務董事Ihor Dusaniwsky在談到Getty Images股價狂漲時表示，這不太可能是軋空行情所觸發的漲勢。Getty Images周一的成交量（盤後結算為1000多萬股），遠遠超出投資人放空的50.6萬股。

Dusaniwsky表示，Getty Images今天股價走勢絕不可能是軋空所引發，其實都是來自於多頭的買壓（buying pressure）。

由於聯準會收緊貨幣政策削弱了投資人的風險偏好，今年許多迷因股都受到重創。去年因「史詩級軋空」一戰成名的電子遊戲與消費電子零售商GameStop今年來股價已下跌24%，而美國連鎖電影院AMC Entertainment今年來下跌60%。

B. Riley Financial首席市場策略師Art Hogan表示，雖然某些迷因股已經反彈，但今年下跌了近30%的那斯達克指數仍未見到突破點，顯示投資人的風險偏好可能普遍回升。此外，近來股市的全面上漲，大多發生在美國公債殖利率下跌時，意味著到今年底債券市場和聯準會料將左右美股方向。

外界普遍預期聯準會將在周三會後宣布調升基準利率75個基點，延續這個自1970年代以來最激進的升息周期。

Hogan在談到聯準會主席鮑爾時表示：「我們坐立難安，急切想知道鮑爾是否會說出任何暗示他們未來將縮減升息幅度的言論。此類發言將進一步壓低美國公債殖利率，並為股市送來東風」。