現今許多網紅美女們以各種美艷照片吸引粉絲目光，藉此提高知名度與追蹤人數。近日，就有網友在臉書社團「爆廢公社」中，PO出一張美麗少女坐在機車上的照片。誰料，竟釣出本尊親自出面回應了。

過去，在臉書「爆廢公社」中，各種有趣、奇異，能博君一笑的貼文層出不窮，是網友們在煩悶的日常中，能獲取笑容的瀏覽寶地。日前，就有網友在社團中PO出一張女神美照，只見照片中，小巧背心無法遮住她的傲人美胸，側乳直接炸裂，雖然臉上帶著口罩，但也能依稀感覺出來是個容顏貌美的清秀少女。

貼文一出，吸引網友爭相來欣賞女神的美麗。對此，這則貼文也釣出本尊出面回應，艾妃在貼文下方留言表示「盜圖還p掉人家出處蠻好笑的！」讓網友驚回「本尊出現了。」

事實上，艾妃（宋奕萱）是個熱愛騎重機的檔車女孩，過去也曾在貼文中表示「騎車是我最簡單平凡的快樂。」也認為「騎車有一種魔力，可以把壞心情吹散。」字詞間盡是對於機車的喜愛。雖然IG貼文中處處充斥著女性魅力，但她也透露自己在現實之中其實是一個很安靜內向的小美女。