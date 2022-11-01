一名60多歲男子罹患B型肝炎和肝硬化，會定期到醫院追蹤和治療，但他近日向醫師自述，體力大不如前，且身形明顯消瘦，基隆長庚紀念醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，肝硬化患者容易有營養不良問題，體力也會跟著變差，患者可從3種飲食方式做改變，分別為「少量多餐」、「熱量充足」、「吃宵夜」。

胃腸肝膽科醫師錢政弘在臉書粉專提到，肝臟負責提供能量供身體使用，一旦出現肝硬化，就表示身體供電量不足，導致營養不良，其中最須重視的是「肌少症」，患者肌肉量會減少，而且肌肉會變得無力，20至60%的肝硬化患者有肌少症問題。

錢政弘表示，肝臟不好會影響味覺，患者食慾因此變差，熱量攝取不夠；而膽汁分泌不足，則會使食物消化不良，腸道吸收力變差，當身體熱量來源不足，人體會轉而分解肌肉中的蛋白質，導致患者產生肌少症。

錢政弘說，當肝硬化後身體就處於高代謝狀態，靜止能量消耗（REE）會上升20%，禁食時間長一點就容易低血糖，身體無法從肝臟獲取葡萄糖，就會轉為消耗肌肉，所以患者容易出現疲累、精神差的狀況，建議患者少量多餐，每天吃4到6餐，並且確保熱量充足，多吃蛋白質，最重要的是要吃宵夜。

錢政弘指出，吃宵夜對肝硬化患者很重要，睡前吃點東西能避免半夜身體熱量不足，長期下來也能改善肌少症問題，而宵夜份量不必多，最好以澱粉和蛋白質為主，例如飯糰、肉包、香蕉優格、燕麥奶、穀物棒等，平常應少量多餐，就算不餓也可吃點東西，除了飲食上要注意，養成運動習慣也非常重要。