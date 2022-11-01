日前衛福部長薛瑞元、指揮中心指揮官王必勝、發言人莊人祥，與民進黨台北市長候選人陳時中見面，薛瑞元表示是老朋友敘舊，不過有傳言是替11月5日辯論會幫陳時中進行模擬考。國民黨台北市長候選人蔣萬安質疑，到底是當陳時中選舉幕僚還是當指揮官？超乎人民想像。對此，指揮中心指揮官王必勝反擊，不是選舉到了就不要吃飯聊天，「心裡沒有這些元素的人，可能不瞭解，我也沒辦法」。

高端公司昨天突然自曝「平均每劑採購價格840元」，國民黨團總召曾銘宗表示，高端拖到現在才公布，是否為了套招，挽救陳時中的選情。還有立委質疑，在上週密會前，指揮中心什麼都不說，為何夜會之後，什麼都說了？

對此，王必勝今天故作輕鬆回應，除了選舉之外，還是有正常生活，不是選舉到了就不要吃飯不要聊天，也有真性情，互相也會想要見個面吃飯聊天都很正常，心裡沒有這些元素的人可能不瞭解，我也沒辦法，「國家有事情，這三年來什麼事都沒做的人在批評，當然不了解做事的人的酸甜苦辣」。

王必勝還強調，見陳時中當天就是聊生活的事情，沒有討論業務上的事情，若說是去進行模擬考，這是太小看陳時中，以他在指揮中心九百多天，「說我們去幫他模擬考，是太抬舉我們了。」

「正確的事情不會被抹滅」，王必勝還拉出宇昌案、浩鼎案來比喻加諸在生技產業上都是惡意的操作，後來都不是事實。