摩斯漢堡推出「日出壽喜燒雙牛堡」（左）及「日出壽喜燒雙牛珍珠堡」，帶來道地的日式風味。（摩斯漢堡提供）

摩斯漢堡「蛋黃哥照燒嫩雞堡」饅頭還印上蛋黃哥的經典表情，令人莞爾一笑。（摩斯漢堡提供）

即將邁入溫馨聖誕佳節，摩斯漢堡今年度以MOS美味派對為主軸，與三麗鷗聯名合作，4日起推出一系列Hello Kitty與蛋黃哥系列商品，含餐點「日出壽喜燒雙牛堡」、「日出壽喜燒雙牛珍珠堡」、「蛋黃哥照燒嫩雞堡」及可愛實用的聯名商品，凡消費指定商品最低79元就能加購派對風格相關聯名商品。摩斯漢堡別出心裁且隆重的推出企劃聯名，包括商品包裝都帶有可愛的三麗鷗明星，搶攻療癒經濟。

限量販售的「蛋黃哥照燒嫩雞堡」售價75元，以荷包蛋造型的兩片式饅頭，烙印上蛋黃哥最經典的表情，再將國產雞胸肉沾上經典蜜烤醬，與煎蛋一同夾入饅頭，品嘗時帶有淡淡的奶香味，配上層次豐富的餡料，凸顯照燒風味。

濃濃日式風味的「日出壽喜燒雙牛珍珠堡」售價115元，採用洋蔥、紅蘿蔔、鴻喜菇、青蔥、蒟蒻等食材拌炒，再加入柴魚昆布高湯與醬油為基底特製的日式壽喜燒醬調味，並以摩斯經典燒肉片與多汁牛肉排，搭配水煮蛋及青生菜，層層堆疊在熱騰騰的超級大麥米飯上，增添口感。

除了季節限定的美味餐點別有新意，摩斯漢堡以MOS美味派對為主軸，與三麗鷗合作推出的MOS派對活動聯名商品將於4日起開始販售，凡消費任一米漢堡套餐，即享199元加價購「MOS美味派對餐具組」、299元加價購「MOS美味派對馬克杯」、499元加價購「MOS美味派對保溫杯」、499元加價購「MOS美味派對琺瑯盤」與599元加價購「MOS美味派對摺疊餐盒組」。為感謝長期支持摩斯漢堡的會員，此次特別推出會員專屬周邊商品，會員來店憑消費累積金點再加價199元，就能把極限量3000份的「MOS美味派對年曆巾」帶回家。

除了購買米漢堡套餐，品味咖啡也能收藏三麗鷗明星，4日起，凡至摩斯漢堡購買MOS Café系列飲品任一杯，即可以79元加購「MOS美味派對咖啡帆布袋」，或499元加購「MOS Café 派對組」(15日上市)。「MOS Café 派對組」內含MOS美味派對馬克杯1個、MOS美味派對杯蓋1款、MOS美味派對咖啡帆布袋1個、及濾泡式咖啡2包，所有聯名商品數量有限、售完為止。