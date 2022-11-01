There’s no one more deserving. Congratulations @redturn2 on being named the 2022 Roberto Clemente Award Winner! pic.twitter.com/XUhPA7phxv — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 31, 2022

道奇三壘手「紅鬍子」騰納（Justin Turner）獲選今年的大聯盟「克里蒙提獎」，這是表揚傑出的棒球精神、體育精神，頒發給貢獻社會公益的球員。騰納是個大善人，他過去6年已經入圍5次，終於首度獲獎，道奇官網稱讚「恭喜騰納，沒人比他更有資格成為得主了！」

騰納在記者會說：「當你想起棒球的歷史以及那些球場上的偉大成就，對我而言這是立於所有獎項之上的，這是我與妻子透過我們的平台去回饋社會。」此獎於世界大賽第3戰由聯盟總裁曼佛雷德（Rob Manfred）親自頒發，所以騰納也前往費城人主場「市民銀行球場」領獎（比賽因雨延後1日）。

2016年騰納夫妻成立基金會，幫助貧困的退伍軍人、重症病童、兒童醫院和少棒組織。騰納是道奇隊史第3位得獎的大善人，首位是1981年的明星內野手賈維（Steve Garvey），再來是2012年獲獎的明星左投柯蕭（Clayton Kershaw）。

距今50年前，海盜明星外野手克里蒙提（Roberto Clemente）在大年除夕搭機前往尼加拉瓜賑災（他是波多黎各人），不幸遇上墜機罹難。克里蒙提拿過年度MVP、兩座世界大賽冠軍、4次打擊王、15度入選明星賽、生涯3000安，卻在38歲英年早逝。大聯盟除了將他送進名人堂，也把年度公益獎（原名總裁獎）改名克里蒙提獎。