竹山秀傳醫院院長莊碧焜（左），與敦捷光電公司，1日簽署「居家生理監測與遠距醫療服務合作備忘錄」。（竹山秀傳醫院提供／廖志晃南投傳真）

竹山秀傳醫院與敦捷光電公司，參與心房顫動全國普篩計畫，敦捷光電更捐贈20台「愛心寶VITOM多功能生理監測裝置」，讓竹秀進行居家或社區遠距量測監控，透過「愛心鏡Rhythm Cam」APP及「愛心寶VITOM」，提供民眾自行篩檢心律不整、記錄居家量測心律、血壓等生理資訊。

許多心律不整患者毫無自覺，以致可能引發中風、心肌梗塞乃至死亡，一般民眾要如何知道，自己可能有心律不整問題？

竹山秀傳醫院與晶片設計廠敦泰電子旗下敦捷光電，1日簽署「居家生理監測與遠距醫療服務合作備忘錄」；竹山秀傳醫院院長莊碧焜表示，醫院從2008年開始遠距照護服務，目前有23個社區服務點參與，透過「愛心寶VITOM多功能生理監測裝置」居家量測，只需要將手指放入感測裝置中，40秒內即可量測出血壓、心率，血氧，心電圖等多種參數，量測數據也會傳輸到醫院的遠距照護中心，讓醫師根據生理數據診斷與追蹤。

「愛心鏡Rhythm Cam」APP，是台灣第一款獲得衛福部核准的心律不整分析醫療器材APP， 只要將手指貼在手機鏡頭，平放靜置1分鐘就能得到初步篩檢結果；民眾自行檢測心律不整，可以早期發現，及早做更精確的檢查，把握黃金就醫時間。

目前，全國實施心房顫動篩檢計畫，敦捷光電與竹山秀傳等醫療院所合作，累積已超過4萬人參與，未來也將配合竹山秀傳醫院的需求，打造更多服務偏鄉與居家照護的生理量測裝置，並持續建立遠距醫療營運模式，讓新的醫療科技推廣到每個家庭，守護國人健康，讓醫師與民眾間「心」的距離更近。