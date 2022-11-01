高雄市大樹區以玉荷苞及蜂蜜聞名，但相關產業人口逐漸步入老齡化。急需新血加入，活化產業發展，因此大樹區農會積極輔導青農，輔導出來的二位優秀青農謝依蓉及黃柏誠，在養蜂事業以及玉荷苞荔枝種植各自闖出一片自己的天地。

黃柏誠曾在110年度高雄市的荔枝評鑑競賽，拿到玉荷包比賽的亞軍。（大樹區農會提供）

謝依蓉是蜂農的第二代，自家經營的蜂場從生產到包裝一手包辦，提供高品質天然的龍眼蜂蜜、荔枝蜂蜜、蜂王乳、花粉、蜂蠟供顧客消費。 所生產的蜂蜜，參加政府所擧辦的龍眼蜂蜜評鑑榮獲頭等獎殊榮，農產品生產追溯 QR-code，讓消費者買得安心、喝得放心。

謝依蓉雖然年輕，但靠著親朋好友介紹以及顧客的認同，慢慢積累並建立口耳相傳的好口碑， 謝依蓉表示，自己剛接觸蜜蜂時，其實就覺得蜜蜂是很可愛的昆蟲，在植物的授粉扮演很重要的角色，她養殖過程把蜜蜂當家人看，採蜜時讓蜜蜂叮也習慣了，採蜜對她來說無比的喜悅及期待。

她特別感謝大樹區農會總幹事歐幸娟，在她的溫柔細心輔導下，參與農會所舉辦的各種青年農民課程，可說是受益良多，也感受到歐總幹事的親和力。另外透過青農之間互動交流，獲得不少想法，並從農會獲得更多消息及管道。

謝依蓉堅信，顧好品質是最基本的理念，秉持對顧客誠信為原則、唯有如此才能永續經營也 是對顧客一種承諾，顧客的滿意是她持續的動力，唯有不斷的堅持品質，才能持續提供給顧客最好的產品，這是她一直以來都在貫徹的目標。

另一位青年農民黃柏誠，從小就在荔枝園玩耍長大，等到自己真的接手這片荔枝園，才發現光靠家 裡傳承的技術是不夠的。一般「農二代」承接家業時已有完整的營運規模，柏誠認為自己的情況比較像「創業」。

但他不僅積極參加各種課程進修農務知識，更勤於和其他農友交流栽培管理的做法，克服暖冬、乾旱 等氣候變遷的挑戰，讓荔枝品質更上一層樓。更是在 110年度高雄市的荔枝評鑑競賽，拿到玉荷包比賽的亞軍。

黃柏誠也擔任青農聯誼會的會長，他表示農會辦理的田間課程及青年農民研習課程都是累積務農實力與交流想法的好機會。加上大樹區農會會幫助輔導通過玉荷包產銷履歷認證，也會幫忙收購及銷售玉荷包荔枝，對於青年農民的他來說，有相當大的幫助。

目前荔枝產業已進入到老齡化的情形，黃柏誠表示每回遇到挫折，都會想起參加荔枝講習會時，現場超過五成都是白髮蒼蒼的老農，讓他更覺得有責任將荔枝產業傳承下去。他期許自己每年都進步一點， 唯有不斷的修正與改進，才能讓自己技術更成長。