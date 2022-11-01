中信兄弟「Passion Sisters」啦啦隊人氣成員短今擁有一張甜美臉蛋以及173公分的高䠷身材，此外她還有D級的超兇上圍，深受粉絲的喜愛。短今個性活潑又寵粉，時常在社群媒體分享辣照，她今（1）日罕見曬出「素顏爆乳照」，甚至還戴上眼鏡，超級居家的打扮讓網友暴動直呼:「素顏更好看」、「皮膚超好」

短今在IG曬出「素顏爆乳自拍照」，只見她頭上戴著粉色造型髮箍、細框眼鏡，上身穿著爆乳黑色小可愛，微微露出事業線。雖然素顏上鏡，但她的皮膚看起來吹彈可破，白皙的肌膚甚至帶有一絲紅潤，完全沒有任何痘疤瑕疵的痕跡，可以說是一張毫無瑕疵的光澤肌。短今對著鏡頭淺淺微笑，一秒融化粉絲們的心。

最後，她也曬出一張完妝照，露出深邃事業線，讓網友們大讚，「短今素顏也好美」、「素顏好有氣質」、「戴眼鏡好好看」、「好可愛啊」、「太美了」、「可惡，不要那麼可愛啦」、「好可愛唷皮膚超好」、「素顏更好看」。