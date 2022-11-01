警方表示，今天下午接獲通報後，隨即派員前往了解，確定是人的骨頭，目前已經將骨頭撿拾完畢，將送往鑑識確認身份，以釐清案情。（李俊諭提供／吳建輝彰化傳真）

南彰化某國中正在進行PU跑道與籃球場整建工程，不過下午正當工程單位將舊有的籃球場進行刨除工程時，竟然在向下挖約1公尺左右的地方時，挖到一具白骨，警方表示，今天下午接獲通報後，隨即派員前往了解，確定是人的骨頭，目前已經將骨頭撿拾完畢，將送往鑑識確認身份，以釐清案情。

南彰化一所國中PU跑道與籃球場正在進行整建工程，從開學動工至今，預計年底能完工，而今天下午工程單位在挖掘籃球場下方地基時，竟然挖到一具完整白骨，嚇得趕緊通報警方。

校方低調證實表示，學校的籃球場從1995年興建至今，都沒有在進行其他工程，研判至少埋在此處超過27年，至於為何留存白骨在此，校方不得而知，目前工程已經暫停，將配合警方調查。

前議員李俊諭表示，大部分的學校過去都是墓地沒錯，但建校時期應該都有妥善的處理，而這具白骨所埋的地方位置很淺，不像傳統土葬所埋的深度，還是希望能早日早到主人，讓其入土為安。

北斗分局表示，該具白骨確定為人骨沒錯，現場除了白骨之外，沒有遺留其他任何物品，因此身份的確認與年代目前正在釐清，已經送到鑑識單位進行鑑定，相關的案情仍在調查中，會儘速偵辦以釐清案情。