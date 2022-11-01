教育部和國科會共同主辦的「台灣科學節」11月5日至13日登場，今年主題是「擘畫環境永續的藍圖」為主題，響應「2050淨零排放」的目標，希望讓民眾了解相關科學知識， 然後用科學來過好生活及保護地球。

教育部今天辦理「台灣科學節」起跑記者會，由部長潘文忠及國科會主秘林廣宏與5所科學博物館館長，共同宣布「2022第三屆台灣科學節」將於11月5日至13日舉行。

潘文忠表示，要達成「2050淨零排放」的目標，科學是重要解方，但也可能製造更多問題。「台灣科學節」的目的是希望科學普及化，讓「學習科學」及「運用科學」成為日常生活的一部分。

潘文忠指出，全年齡及各族群的民眾都能在台灣科學節期間，找到新奇、有趣、多元的科普活動，讓學習科學變得輕鬆愉快，關注永續相關的議題，培養具永續意識的地球公民。

今年台灣科學節，有國立海洋科技博物館、國立台灣科學教育館、國立自科學博物館、國立科學工藝博物館及國立海洋生物博物館等5個博物館，加上海洋委員會、經濟部能源局、國家海洋研究院等24個政府部門、4所公私立大專校院、22個民間單位及9個企業及基金會參與。

為期9天的「第三屆台灣科學節」，將舉辦包括：「論壇及研討會」10場次、「戲劇」20場次、「科學演示」158場次、「影展與展覽」226場次、「科學競賽」31場次、「工作坊」223場次、「科學市集」102場次，其他150場次，計約930場次活動。