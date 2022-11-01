賴清德今出訪帛琉 蔡英文：鞏固邦誼增進合作 。(總統府提供)

副總統賴清德今天出訪帛琉，蔡英文總統表示，這是台灣國境解封後，第一次正式外交訪問，她交付連結、觀光與合作三大任務，期待此次出訪，進一步鞏固台帛兩國邦誼，增進各領域的合作，強化民主自由的共享價值。

蔡英文在臉書強調，台灣的國門開放後，我們要全力深化與國際間的交流。今天上午，賴清德副總統啟程前往帛琉，這是台灣國境解封後，第一次正式外交訪問，她也交付賴三項任務：

第一、連結：台灣和帛琉已經建交23年，帛琉共和國惠恕仁總統除了在去年訪台後，也參加今年的國慶。此次訪問，我們要向國際社會展現，台灣已經做好準備，加深與帛琉的連結，也加深與世界的連結。

第二、觀光：台灣和帛琉都是熱情的海洋國家，我們要在疫後共同來拚經濟、拚觀光，賴清德也在這次訪問，邀請全國性、各縣市旅遊公會的理事長共同前往，要來促進兩國的觀光發展，讓世界看見台帛的美麗！

第三、合作：過去以來，帛琉在國際上堅定替台灣發聲，支持台灣的國際參與。此次，賴清德將與惠恕仁總統、席嫵杜副總統會面，並拜訪帛琉國會參、眾兩院，代表台灣人民感謝帛琉的支持。

蔡英文強調，台灣和帛琉一直擁有緊密的交流關係，我們期待，賴副總統此次出訪，進一步鞏固兩國邦誼，增進各領域的合作，強化民主自由的共享價值！