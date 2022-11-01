國民黨籍中廣董事長趙少康稱，非綠陣營分裂必會兩敗俱傷，便建議國民黨、民眾黨以「新竹換台北」來做棄保訴求，遭無黨籍台北市長候選人黃珊珊怒斥「低下政治操作」，簡直是赤裸裸的政治分贓。對此，台北市議員王鴻薇1日酸黃珊珊氣得莫名其妙，若棄保是分贓，曾公開操作「棄陳保黃」的民眾黨柯文哲是不是分贓？

柯文哲在專訪時提及，當前民進黨台北市長候選人陳時中民調第三、仇恨值又高，未來只會往下，反之，黃好感度最高、不好感度最低，純憑理智投票，不考慮意識形態、組織動員、棄保就會當選。「但這3個問題加進來目前就變第2，因大家怕陳當選，很明顯台北有棄保啊，怎麼會沒有？」

王鴻薇表示，趙少康在候選人登記之前「建議」有罪嗎？更何況建議也沒有成功，反觀柯文哲公開說陳時中選不上，呼籲選民把票投給黃珊珊的舉動，算不算是棄保操作，「那柯P操作棄保就是高尚？就不是分贓？」

王鴻薇也說，對趙少康言論最應該反彈的是國民黨新竹市長候選人林耕仁，但林耕仁保持絕佳君子風度，維持高度繼續爭取選民的支持，這點黃珊珊不及林耕仁；台灣選舉歷史中，棄保本來就會被期待、被操作，若是操作棄保是「低下」、「政治分贓」，身為政治老手的黃珊珊還如此裝模作樣，有點太過了。

「無的放矢的粗暴言論，大可不必！」王鴻薇直言，況且「棄竹保北」的建議是趙少康提出，干蔣萬安何事，以蔣萬安的輩份有能力去指使趙少康嗎？更別提黃珊珊之前針對中廣和蓋洛普的民調也直斥是「假民調」，中廣是老字號媒體，做出的民調藍綠各有輸贏，這種沒證據的惡意攻擊，讓人都想問黃珊珊是不是棄保不成開始慌了？