警方溯源破獲毒品分裝廠，查扣毒品等證物。（新北市刑大提供／李奇叡新北傳真）

陳姓主嫌等人利用網路創立社群假帳號，並主動傳送交友訊息招攬被害人。（新北市刑大提供／李奇叡新北傳真）

新北市刑大近期接獲，北聯幫27歲陳姓男子唆使、指揮旗下成員22歲詹男以美女大頭貼創立假帳號，誆騙有意交友約會的民眾，需先至集團架設之網站平臺「CRAVE」投資，再藉此訛詐、恐嚇被害人，經過清查，今年4月至8月共19人報案，遭詐金額達新台幣331萬7385元。新北市刑大歷經數月蒐證，近期展開搜索，查獲主嫌及相關成員共15人到案，並溯源破獲毒品分裝廠，查扣毒品等證物，全案依違反詐欺、恐嚇取財、毒品、組織犯罪等罪嫌，移請士林地檢署偵辦。

刑大接獲消息後立即成立專案小組，並報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，經刑大科技犯罪偵查隊、刑大偵五隊蒐證數月後，於10月20日會同刑事局偵九大隊持搜索票及拘票執行2波搜索，查獲北聯幫陳姓主嫌及其成員共15人到案，查扣電腦、點鈔機、手機56支、國際漫遊卡、開山刀、西瓜刀、贓款34萬900元等證物，並破獲毒品分裝廠，查扣毒品咖啡包2890包（總毛重10公斤365.57公克）、愷他命8包（毛重171.28公克）、封膜機2臺、電子磅秤2臺、毒品咖啡包分裝袋1箱等毒品證物。

警方調查，陳姓主嫌等人利用網路創立社群假帳號，並主動傳送交友訊息招攬被害人，誘使被害人加入、儲值集團所架設之假投資網站，待被害人依指示操作平台遊戲，再由集團成員操控網站開獎結果，使被害人受騙，陳嫌再指示旗下成員以言語恐嚇被害人，威脅其生命或家人安全，藉此取財，導致被害人心生畏懼及蒙受損失受騙。

警方表示，為展現政府維護治安之決心，營造安居樂業之生活環境，配合選前警政署執行「全國同步掃黑行動」專案，全面壓制幫派不法氣焰，將持續對黑道組織強力掃蕩，瓦解危害治安幫派組合，另呼籲民眾在網路交友前先行求證，避免落入詐騙圈套，若民眾有受騙情形，請盡快向警方報案。

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