2022九合一選舉剩不到一個月，民進黨議員候選人們成立聯盟拉抬選情，包括中西東南區及大里霧峰、南屯5位議員成立「舊城新五虎將」主打未來當選要「區域治理」舊城再生，讓台中發展成真正的直轄市規模。

市議員候選人何昆霖接棒父親何敏誠參選，1日與市議員江肇國、黃守達、李天生及張耀中成立「舊城新五虎將」聯盟，何敏誠表示，過去他跟黃國書、張廖萬堅、謝明源、張耀中5人組5虎將，現在大家各奔前程，但基於對台中市建設的使命，號召成立「新五虎將」。

南屯區市議員張耀中則說，大里溪旱溪流域串接綠川柳川、南屯筏子溪更流經5個行政區，以流域概念來看這些區都是緊密連接的，但市府治理仍陷於各別行政區思維，沒有整體規畫，從街景就可以看出新舊市區的差異，成立區域治理聯盟就是要加速新舊市區縫合速度。

大里、霧峰區市議員李天生則認為，縣市合併後資源分配不公，對縣區居民非常不公平，重要建設經費多挹注在市區，連接到大里的捷運橘線至今都沒有具體進展，這也凸顯出出區域治理的重要性。

中西區市議員江肇國提到，台中市合併12年，但城市發展仍無法達到直轄市規模，仍是「小台中」的治理方式，應該用更高的角度看待過去20年跟未來20年的台中要如何發展跟變化，自己願意加入新五虎將，打破小台中的視野跟格局、打破窠臼，串連地方特色、民眾需求，研擬出民眾想要的未來。

中西東南區、霧峰大里、南屯區面積不大，但有約80萬人口，深具發展潛力。東南區市議員候選人何昆霖表示，台中市在許多面向的條件都極為優秀，但許多跨區域的議題都沒有得到市府應有的關注，自己提出十大政見，就是要解決這些問題。