高端公司昨天公布了疫苗採購價格，平均一劑為840元。對此，國民黨團質疑，此時公布價格是為了民進黨台北市長候選人陳時中的選情。民進黨立委洪申翰今天（1日）表示，「國民黨只是在胡鬧而已」，還沒公開時吵著要公開，公開了又說是選舉考量，反批國民黨是為了蔣萬安的選情而胡吵一番。

國民黨團總召曾銘宗昨天指出，高端疫苗價格現在才公布，國民黨團給予最嚴厲的譴責，用人民納稅錢付完之後，還要封存資料30年，本來依立法院決議就要公布，難道立院不能監督嗎？拖到現在才公布，是否為了救陳時中的選情？奉勸蔡政府必須公開透明，除了高端以外的其他疫苗價格也都需要公布。

洪申翰回應，國民黨的邏輯顛三倒四，還未公開時吵著要公開，公開了以後又說是為了陳時中的選情而公開。現在高端坦蕩蕩把價格公布，衛福部也說明價格比BNT、莫德納便宜，國民黨看到價格上沒有炒作空間後，就轉向說是為了陳時中選情開脫，「我倒想問國民黨，又把高端問題胡吵一番，其實才是為了蔣萬安的選情吧」。