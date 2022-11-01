南韓知名女團BLACKPINK，時隔4年舉辦世界巡迴演唱會〈BORN PINK〉，然而，日前推特上傳流傳一張，成員Jisoo（智秀）脖子上出現一顆腫塊的照片，讓粉絲相當擔心她的身體狀況。

女團BLACKPINK現正展開世界巡迴演唱會，首站的首爾場演唱會已在上個月16日落幕，之後將陸續在北美洲、歐洲、亞洲、大洋洲包括台灣場，預計將在2023年3月18日於高雄國家體育場 （世運主場館）登場，而目前BLACKPINK目前正在美國巡演，預計十天開唱六天，不過達拉斯演出時，有粉絲發現Jisoo右頸上有一顆疑似淋巴炎導致的腫塊。

Baby need to take care yourself😢😥it looks pretty swollen and can be very uncomfortable/painful. This happened with the last world tour too 😭 #JISOO pic.twitter.com/cpOYbXrehg — 🎧CHU🎧 (@munchiechu) October 29, 2022

由於BLACKPINK目前的行程除了目前安排的演唱會外，成員們各自都還有自己的行程需要跑，讓粉絲擔心這樣高強度的工作量，成員們是否能負荷，其實，過去2019年Jisoo也曾因腰傷，抱病參加芝加哥演唱會，讓粉絲相當擔心，也希望Jisoo能好好照顧自己。

事實上，在BLACKPINK這次的美國巡演中，成員Jennie因耳機疑似漏電，而痛到當場尖叫蹲下，而這次是Jisoo的健康出現狀況，更讓粉絲開始呼籲，公司保護好偶像的安全及給予適當的休息，以成員的身體作為第一考量。