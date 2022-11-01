資深媒體人黃創夏今（1）日在臉書寫下「他，算是一條漢子，就算被人說『好像被放棄』了，他仍然自救而奮戰不懈」，許多網友都猜測黃說的是國民黨新竹市長候選人林耕仁。

林耕仁昨日（10/31）召開記者會，對民眾黨新竹市長候選人高虹安提出是否任用男友擔任立院公費助理等4大質疑，對此，高今日發表4點聲明回應，強調她於立院聘用助理及支付薪水等費用，皆依規辦理，完全合法合規，也盼停止負面選舉，回歸市政願景討論。

另外，高虹安也質疑，林耕仁目前民調顯示當選機率幾乎為零，但他不努力經營自己基層，卻自曝己短，且加入綠營抹黑隊伍，目的為何？

而黃創夏稍早在臉書寫道，「他，算是一條漢子，就算被人說『好像被放棄』了，他仍然自救而奮戰不懈」，黃並未透露「他」是誰，但許多網友認為就是林耕仁，並紛紛回文表示「KMT多點這種人，就不會淪落至此」、「人家好歹也是一方之霸，幾十年地方經營」、「6屆在地市議員，被靠關係的外地空降嗆沒有經營基層」。