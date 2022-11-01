前總統馬英九親赴三重替市議員王威元站台，他痛批蔡政府涉入喬頻道風波，更批高端疫苗無效，要政府對是打高端的市民大眾道歉。(黃敬文攝)

新北市議員王威元今(1)日在三重區同安36公園舉辦成立大會暨美食嘉年華，前總統馬英九、新北市長侯友宜皆到場拉抬聲勢，不過兩人同場不同台，侯友宜前腳一走，馬英九在10多分鐘之後便抵達現場；侯友宜除了盛讚王威元做事認真負責，也講述未來三重蘆洲的整體開發以及發展願景，馬英九則痛批蔡政府涉入喬頻道風波，更批高端疫苗無效，要政府對是打高端的市民大眾道歉。

侯友宜表示，王威元是三蘆地區支持自己的一股堅強力量，從第一次當選市議員起就非常關心對方，一位年輕人從里長到議員，從務實做事到協調市政，做事相當實在、認真，不僅參與地方建設的發展，教育、兒童也相當關心，所以要讓這位好議員繼續連任。

他說，三重要做大改變，跟板橋同時起飛，甚至還要跟台北市不斷並肩競爭，三重蘆洲的發展要合在一起看，自己把溪北這個地方視作跟新板特區、雙和、土樹三鶯特區一樣，要在三重蓋新北第二行政中心，而且還是一棟碳中和的建築物，未來會有3000多名市府員工會搬過來此處服務。

侯友宜指出，等蘆南蘆北都市計畫通過，果菜公司、三重力行市場以及漁會一帶共同解決，之後那塊地方就會截然不同，蘆洲銀河灣計畫未來會很漂亮，跟三蘆兩地都有關係，接下來也會耗資30億元在溪北興建一間媲美新北市立圖書館總館的新北市立圖書館三重分館。

他表示，除此之外，五泰輕軌不僅會經過三重、蘆洲到五股、泰山，未來也計畫再從泰山接到板橋浮洲車站，再到亞東醫院站、中和莒光站，以三重為中心結合北環線從蘆洲通到台北市的士林、內湖，這樣三蘆的交通就會非常順暢。下

侯友宜離開後，馬英九才抵達現場，兩人相差僅10多分鐘；馬英九表示，王威元擔任市議員的4年當中非常熱心問政，質詢、協調、服務也非常道地，接著話鋒一轉，酸蔡英文政府NCC是「髒兮兮」，總統、閣揆還似乎知情喬頻道事件，「這樣搞的話哪來的新聞自由」，也批高端疫苗打了去不了美國、日本，而且他保證打了還無效，之前政府還宣傳把手臂借給高端，「現在要不要為這句話道歉」。