為迎接解封後首場旅遊盛事「2022ITF台北國際旅展」，深度旅遊體驗電商平台KKday以「全員離地計劃」為主題，號召全台民眾把空白的兩年玩回來，主打「海外在地特色體驗」、「機加酒」、「飯店/餐券」、「國旅」、「團體旅遊」五大類別，推出熱門商品買一送一、指定行程市場最優惠，以及多種獨家商品，回饋旅展現場民眾，針對喜愛海外自由行的旅客，KKday祭出多國特色旅遊體驗買一送一，包含韓國猛男秀、關西樂享周遊券、泰國特色市場一日遊、加州環球影城門票等優惠。

而國人最愛的日本，也推出沖繩4日機加酒自由行，搭乘星宇航空住海邊飯店12,888元起，還有星宇航空飛沖繩來回機票9,999元起，若想揪親朋好友出國，首選北海道滑雪5日耍廢漫遊小包團，四人成行第二人減1萬元。

針對跨年國旅檔期，KKday也推出全台旅宿3折起、台北101高空跨年派對早鳥優惠價1,800元，以及太平山曙光行程1,499元起，KKday將一連四天於旅展現場舉辦一系列消費者活動，每日將送出上千組好禮，並隨機推出下殺折扣，以眾多好康優惠爭取青睞。

KKday表示，近期海外商品持續長銷，自政府9／22宣布解封政策以來，海外商品銷售已較9／22前一個月成長超過3倍，KKday也於日前推出線上旅展抽機票活動，目前已累積上萬人參與，本次旅展除了海外自由行的熱門票券、在地深度體驗與國內旅遊外，KKday也首次銷售機加酒自由行與團體旅遊商品，看好不少民眾引頸期盼出國，將全力衝刺過年、寒假的熱門旅遊檔期。

瞄準自由行旅客，KKday提供超過30萬種的旅遊體驗行程，旅展期間限定下殺推出日本、韓國、泰國、新加坡體驗行程與票券買一送一優惠，可以到首爾欣賞女性限定的猛男秀、一日遊逛泰國在地市集、新加坡遊覽夜間野生動物、沖繩北部或南部一日遊等，有超過10種的買一送一商品，都將限量登場；至於想去歐美的旅客，也推出加州環球影城門票限時5折，購買歐洲鐵路火車票則贈送10歐元旅遊金，以及加碼凡訂購指定法國商品送巴黎春天精品百貨95折優惠。

針對海外自由行的機票、住宿商品，KKday也推出多國的航空聯票，以當地來回機票，搭配住宿、交通或景點票券，日韓最低價16,900元起，人氣最高的日本則有東京5日機加酒，入住東京巨蛋飯店15,800元起，以及沖繩4日機加酒，搭乘星宇航空、住海邊飯店12,888元起，另外，也有沖繩來回機票9,999元起、釜山來回機票旅展現場優惠價7,499元起；同樣是熱門國家的泰國曼谷則有5日機加酒，搭乘星宇航空14,900元起，第二人還可再減2,000元，還有峇里島機加酒自由行5日，特別安排2晚入住獨棟Villa，每人19,900元起。

不想參加大團出遊，KKday也推出耍廢包車漫遊團，只要四人就可成行，包含交通、住宿、部分餐食等迷你團行程，主打北海道滑雪5日每人團費76,000元起，第二人還可再減1萬，韓國首爾5日，體驗韓屋住宿、豪華露營，每人團費45,900元。另外，也有旅客選擇到東南亞及海島國家避冬，KKday推出宿霧與長灘島5日團體行，每人團費19,900元起，還有泰國曼谷華欣5日夜遊湄南河、小馬爾地夫，每人團費37,500元，以及越南峴港5日，前往粉紅教堂、巴拿山佛手黃金橋，每人團費23,300元起。

針對國旅，KKday挑戰市場最低價，推出野柳九份一日遊299元起、太平山一日遊524元起、武陵一日遊674元起，百元就能搶好康，另外熱賣商品還有，宜蘭一日遊入住五星萬豪或遠東香格里拉飯店，售價1,788元，旅展限定第二人半價，以及全台旅宿3折起優惠。

因應年底KKady再推出跨年專屬行程，獨家販售台北101高空跨年煙火派對，早鳥優惠1,800元，戶外咖可選擇太平山觀日夜未眠一日遊1,499元起，以及宜蘭龜山島日出半日遊1,299元起，來迎接2023年的第一道曙光，更祭出旅展限定第二人折400元優惠。