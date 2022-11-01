(TikTok) 🇨🇳Zhuhai Air Show 2022 teaser video with some of the products already installed

(via wb/lyman2003) pic.twitter.com/V53Q3821t7 — Jesus Roman (@jesusfroman) October 30, 2022

就在廣東珠海航展即將在11月8—13 日登場之際，珠海國際機場出現了一架新式隱形無人機。而種種跡象顯示，它可能不只是模型，而是實體原型。

據《動力》（The Drive）網周一報導，各方推測，這可能是殲-20隱形戰機的無人戰鬥僚機首度亮相。由於拍攝的角度和最初的迷彩覆蓋，現有的影像並不全面。不過，有未經證實的報導和社群網站貼文說，它是由成都飛機工業集團設計的忠誠僚機，就放在「翼龍」-10無人機旁展示。

從既有的圖像看來，它採用了單引擎，若說它是隱形無人機，那或許排氣配置還有改進的空間。但尤其從後方看來，或許原本設計時就不打算採高端隱形技術。

Via @柳成梁/FB 🤔



"疑似成飛忠誠僚機的玩意抵達珠海航展"



"Suspected piece of Chengfei's loyal wingman arrives at Zhuhai Air Show" pic.twitter.com/AIv0N74cdn — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) October 29, 2022

Indeed. Here a new image of that new UAV and it does not look like a mock-up! pic.twitter.com/20CDaFbETO — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) October 29, 2022

至於從外觀看來，無法明顯看出它可能搭載那些武器，以判斷它可能的角色和任務。然而，機身中央左側可以看到一個大開口，可能是某種彈艙，而機頭大到足以裝置某種雷達、其他感測器，或是飛行系統等。

由於機頭前有飛行數據探測器，而機頭左下方還有「起飛前拿下」的安全標誌，加上機頭及主起落架組件看來都相當堅固耐用，因此可能是真正的原型。