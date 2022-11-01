關島農會昨透過視訊與桃園市農會和6所大學簽署合作備忘錄，桃園市長鄭文燦參與見證。（蔡依珍攝）

桃園與關島去年以視訊方式締結姐妹城市，昨進一步由關島農會與桃園市農會、6所大學簽署合作備忘錄，市長鄭文燦參與見證，希望促進雙方農業交流，互補成長。桃園市農會總幹事周宗維說，台灣三級農業發展健全，將待航班開放後組團參訪，就雙方特色農產品推廣交流。

關島農會與桃園市農會，以及國立台灣大學、國立中興大學、國立屏東科技大學、國立台灣師範大學、國立台東大學、元智大學等6校簽署合作備忘錄。

鄭文燦說，關島與台灣互動密切，雙方平均航程僅約4小時，桃園農業小而強，在科技農業、有機農業等都有豐富經驗，相信雙方的交流可讓彼此互補、共同成長。期盼國境解封、航班逐漸恢復後，雙方在觀光、教育、文化、經貿等面向有更深入、多元的交流。他也提到，桃園有大型醫學中心林口長庚醫院，很適合與關島推動各項醫療合作計畫，達到雙邊醫療交流。

關島總督盧爾德．里昂古蕾露透過視訊表示，農業是關島人民重要的生計來源，而桃園在農業科技經驗對於關島及亞太地區十分重要，相信憑藉台灣、農會、學界的協助，有助彼此農業發展，讓關島的農業自給自足、經濟得以成長。

桃園市農會三巨頭理事長李文政、常務監事游象紀和總幹事周宗維都參與簽署儀式，周宗維說，過去已和關島農會視訊過2次，台灣健全的三級農會體制讓關島讚譽有嘉，加上桃園位處國門之都，在鄭文燦帶領下休閒農業區從無到有、休閒農場突破100場，都增加農業活力，獲得關島青睞，希冀早日開放航班走訪交流。