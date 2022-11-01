新竹縣青年陳偉誠與莊凱詠，利用地方木材、農產品及活化廢棄空間，開啟創業之路，翻轉地方一級產業發展，成為地方創生的最佳範例，榮獲國際青年商會第60屆十大傑出青年，縣長楊文科1日分別頒贈「青年翹楚」與「超越巔峰」匾額，表揚2人對地方的貢獻。

陳偉誠說，15年前他從清大畢業回湖口家鄉，承襲家中製炭技術，利用廢料修枝木材，透過高溫燒製成木炭與木酢液，生產系列炭綠產品，成立「木酢達人」品牌，讓森林循環生態永續發展。

他去年更把廢棄木材發揮得淋漓盡致，推出創意炭盆栽和國產材家具，把綠意帶進家中，將日用品昇華為藝術。

陳偉誠分享，因看到台灣每年產生1000萬公噸林木修枝，往往只能送進到焚化爐，產生森林循環的想法並化為行動，未來目標是將新竹縣成功例子，擴張到其他縣市，帶動台灣林業資源活化。

生天患有軟骨發育不全症的莊凱詠，身高只有130公分，但他有顆堅毅不拔的心，就讀清大研究所期間，得知橫山鄉豐鄉國小舊址空間招標，向鄉公所租下後整理活化，將老舊校舍打造為「大山北月」多功能場域，以創意推廣在地農產品與特色美食，成功將大山背休閒農業區起死回生。

「想把新竹縣的好，帶給全台人！」莊凱詠說，大山背休閒農業區2014年被評等為丙等，一度面臨被除名危機，他與在地農友多年打拼下，今年從全國104個休閒農業區脫穎而出，榮獲第六名甲等，讓「大山背的成績大三倍！」

莊凱詠對橘子的品質如數家珍，指今年大山北月也成立全台第一間橘子博物館，未來將舉辦藝術季，實現與土地共生、共創、共好的精神，讓更多人熱愛並認識這片土地的美好。

縣長楊文科說，新竹縣為全台名列前茅年輕的城市，青年的力量不容小覷，此次第60屆十大傑出青年有2位來自新竹縣，2人卓越表現與貢獻，成為青年們成長追求的典範。

另外，縣府亦透過推動青年培育計畫、創業比賽、地方創生計畫，成立青年諮詢委員會與青創基地，協助青年踏上實踐圓夢之路，找到自己的價值和改變社會的力量。