爭取連任的民進黨新北市議員何淑峰、無黨聯盟議員金中玉日前遭判刑，被褫奪公權將喪失參選資格，為各地選情增添變數，向來被視做深藍選區的新店，也有傳聞顯示，今年以新人之姿投入選戰的民進黨議員候選人陳乃瑜當選機會上升。不過，陳乃瑜駁斥，這是完全不實的傳聞，反而讓她陷入苦戰。

陳乃瑜表示，金中玉遭判刑定讞後，地方開始流傳各種傳聞，誤指現在新店議員選戰變成六搶五的狀況，因此她可以輕鬆勝選，不需要再為她催票，但她要鄭重澄清，這樣的傳聞完全不實，而且非常惡質。

陳乃瑜說，金中玉的票源大多集中偏藍群體，在退出戰局後，極大部分支持者當然會流向國民黨、甚至民眾黨等泛藍候選人，所以這樣的流言不只沒有讓她輕鬆，反而會令她陷入苦戰，因此她要拜託所有支持者，繼續堅定力挺，也要更努力來拉票，並杜絕如此惡質流言，讓她能穩住戰局，切勿讓謠言影響了大家的投票意向。