韓國首爾梨泰院日前發生踩踏意外，截自今(1日)為止，已有156人過世。有「最美禮生」、「通靈神女」、「翹臀美姬」封號的林甄馨有特殊體質，近日她發文表示，本來要在韓國過節，但忽然有直覺告訴她別去，所以提早回台，之後看到新聞讓她大吃一驚，引來兩極評論，她無奈解釋確實當時感覺到戾氣，「所以後來沒去，我也不是預言家。我所指是偶爾會感受到好跟不好的人事物。」

林甄馨近日發文表示，本來計畫要在韓國過萬聖節，事前還訂好高中生制服準備去梨泰院，「後來我直覺告訴我，總覺得有種聲音叫我們別去….會有不好的事情發生…後來我也就取消了行程，所以就提早回台灣了！」未料後來見重大人擠人意外，讓她感到很哀傷震驚，希望未來不要再有憾事出現。

林甄馨透露日前提前從韓國回台灣。（圖／翻攝自林甄馨臉書）

林甄馨的發文經過媒體曝光後，引來部分不理性言論，對此，她回應當時感覺到戾氣，才提議取消行程，「因為我本來就容易體質敏感，也不知道會發生什麼事情，只是直覺那邊戾氣太重」，並希望大家應該多關心事件本身，「可以不認同，但請尊重，不喜歡，略過就好，謝謝大家」。

林甄馨坦言體質敏感。（圖／翻攝自林甄馨臉書）

對於外界討論，今稍早林甄馨再度發文解釋：「我繼續服務與學習。善良服務民眾的心，也是台灣最美的風景。謝謝各地的粉絲、朋友、家人對我的關心與溫暖，我也了解到不是所有人都有判斷能力的，別人只看單面的文字，不了解情況，就誤解、謾罵別人，也是心智不成熟」，認為心態正面才能看到正向的事物，懂得知足、感恩當下才最重要。

林甄馨感謝部分粉絲支持。（圖／翻攝自林甄馨臉書）

而網友回應：「事情有很多面，不是你看到這面，事情就是這樣的，你有沒有去了解事情的始末,動機等所有相關因素。你有沒有拿智慧出來，不是別人說什麼，你就跟著說什麼？人要有辨別是非對錯的能力，不是盲目地追隨別人的答案！！！」林甄馨也吐真心話：「唉…我真的滿無言的…..很多人都不搞清楚狀況…」，「唉…被斷章取義的報…真的很無言……」。