卓蘭高中慶祝校慶，由全校學生一同彩繪大圍牆。（卓蘭高中提供／謝明俊苗栗傳真）

卓蘭高中慶祝校慶，由全校學生一同彩繪大圍牆。（卓蘭高中提供／謝明俊苗栗傳真）

卓蘭高中慶祝校慶，由全校學生一同彩繪大圍牆。（卓蘭高中提供／謝明俊苗栗傳真）

卓蘭高中慶祝校慶，由全校學生一同彩繪大圍牆。（卓蘭高中提供／謝明俊苗栗傳真）

卓蘭高中慶祝校慶，由全校學生一同彩繪大圍牆，吸引校友回校打卡。（卓蘭高中提供／謝明俊苗栗傳真）

卓蘭高中慶祝校慶，由全校學生一同彩繪大圍牆，吸引校友校打卡。（卓蘭高中提供／謝明俊苗栗傳真）

卓蘭高中慶祝校慶，由全校學生一同彩繪大圍牆，吸引校友校打卡。（卓蘭高中提供／謝明俊苗栗傳真）

今年正逢國立卓蘭高中創校70年暨改制30周年校慶，校方為了讓在校學生留下最值得紀念的場景，將學校山後運動旁的2道大圍牆當做大型塗鴨牆，由全校1200餘名學生與在地老庄社區鄉親們一同揮灑彩繪，同學們的創作吸引了許多畢業校友回來拍照打卡，還為塗鴨牆命名為「卓中網美牆」引來許多網友按讚，成了卓蘭當地最新打卡景點。

卓蘭高中為擴大慶祝創校七十年暨改制三十週年校慶，陸續舉辦一系列活動，包括，電繪雙人聯展、紀錄片卓蘭特映會、紙飛機博物館啟動、讀電影看上癮、校慶主題作文、繪本創作等，接著推出校園邊坡圍牆彩繪活動，由全校學生與社區鄉親一同參與。

卓中山後運動場旁圍牆約有1百多公尺，校方將圍牆分成四十餘個區塊，每個區塊長3公尺、高2公尺，由老庄社區鄉親與全校學生共同完成彩繪，原本單調的白色圍牆，變成了揮灑的舞台，畫出他們心中理想的學習殿堂。

這次的彩繪主題，從卓蘭在地的自然與人文，到台灣的美景和文化，最後放眼世界走向國際。並由學校美術老師從主題設計、指導學生創作、審核畫稿、乃至於顏料調色全程協助，整個彩繪歷時三週餘完成。

彩繪消息傳到校友耳裡，不少校友利用假日返校，以彩繪牆為背景打卡，拍出許多特色個性網美照，校友將彩繪牆命名為「卓中網美牆」，透過照片的分享，校友多數回應，肯定同學們多元的彩繪主題、用色大膽、畫工精細。

卓蘭高中校長張智惟表示，學校教育應重群育、思考、啟發、活潑及創意，希望藉此發揮學生的班級團隊默契與合作精神，並從在地化與國際化取得雙軌並進，正是卓蘭高中發展願景。