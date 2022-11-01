台積電1奈米廠傳落腳桃園龍潭成為桃園市長選戰話題，國民黨桃園市長候選人張善政說這是很久以後的事，國民黨主席朱立倫也說他當過16年地方首長，很多公司也只是說有意願。對此，桃園市長鄭文燦說，桃園市政府會配合科技部以及竹科管理局來進行龍潭科學園區計畫，至於拍板定案，會由行政院跟科技部來定案，市府會站在協助推動的角色。

鄭文燦說，在他的任內，龍科二期完成土地徵收，目前園區一、二期使用率已經到99％，因此有擴大的需求性，早在3、4年前開始，就在評估龍科的第三期，包括水、電、聯外道路，以及開發的一些基本條件，目前評估也已成熟，我想桃園市政府將站在協助推動的角色。

他說，桃園在半導體產業具有相當大的優勢，設備商、化學品的供應商，包括封裝測試的廠商，像艾克爾、日月光，像台積電的封測廠，都在桃園；DRAM的廠商、記憶體的廠商也很多在桃園；另外後端的廢棄物處理廠，也很多都在桃園，所以桃園市跟新竹是一個共榮互補的關係，將來如果在桃園能夠擴大高科技的投資，包括半導體跟電子業，相信桃園具有這樣的潛力，所以土地徵收需要時間，但是需要先行把計畫拍板，相信行政院跟科技部會做明確的決定。