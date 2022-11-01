距離2022年收官只剩2個月，大陸房地產銷售依舊低迷。中指研究院昨（31）日發布的銷售數據顯示，今年1月至10月，大陸前百大房企銷售總額約為6兆954億元（人民幣，下同），年減43.4％，但降幅較上月收窄1.7％。中指院認為，受多地疫情反覆等因素影響，購房者觀望情緒未見明顯改善，市場活躍度仍顯不足，政策效果有待顯現。

陸媒時代財經報導，各陣營房企的數量均有所減少。千億以上陣營16家，較去年同期減少16家；第二陣營（500至1000億）企業19家，較去年同期減少4家；第三陣營（300至500億）企業23家，較去年同期減少5家；第四陣營（100-300億）企業為42家，較去年同期減少23家。

不過，在大陸國慶假期促銷的帶動下，前百大房企10月單月銷售較前月成長，增長率為1.6％，但仍年減26.5％。

雖然大陸房地產行業業績遠不如往年，但有部分房企單月銷售額連續2個月較去年增長。中指研究院認為，這得益於該些房企經營穩健、市場信譽高等優勢，更與加大促銷力度、搶回款有關。

中指研究院指出，一方面大陸央企、國企的佈局相對集中在一、二線核心城市，穩健的經營、暢通的融資優勢和政府背書受到消費者信賴，進一步轉化成銷售業績的增長。另一方面，房企積極通過多盤聯動、打造購房節、促銷活動及提供特惠房源等為銷售造勢、蓄客。

此外，10月銷售較前月成長，也來自政策端對房市的支持。報導稱，9月底，多個監管部門集中推出全國普惠性政策，降低購房成本、穩定市場預期，10月以來多地跟進落實相關措施。據中指研究院統計，目前已有超過20個城市下調首套商貸利率下限至4％以下，超過百城下調首套公積金貸款利率。

但中指研究院認為，受多地疫情反覆等因素影響，購房者觀望情緒未見明顯改善，市場活躍度仍顯不足，政策效果有待顯現。據該院初步統計，重點100城新房成交面積月減約10％，年減幅度仍在2成左右；企業推盤力度減弱，重點50城新批上市面積月減近3成。

報導指出，短期來看，市場恢復節奏仍取決於宏觀基本面的修復程度、疫情防控效果和政策端優化力度等方面，若宏觀經濟穩定恢復、相關政策積極落地且多地疫情得到有效控制，購房者置業情緒有望逐步修復，第四季新房市場或逐漸站穩；若短期多地疫情反覆態勢延續，嚴格的疫情防控措施之下，預計房地產市場回穩的時間還將繼續延後。