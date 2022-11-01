台北市長選戰三強鼎立，11月5日進行電視辯論會，屆時國民黨參選人蔣萬安、民進黨參選人陳時中、無黨籍參選人黃珊珊將正面交鋒，外界高度關注。然而，TVBS今（1）日公布最新民調，有50%台北市民會收看辯論會，民調也顯示，有25%市民預期黃珊珊表現會比較好；18%認為是蔣萬安；陳時中則以14%居末。

11月5日將進行台北市長選舉電視辯論會，黃珊珊日前表示要加強政治議題；蔣萬安則因市政經驗偏弱，將減少公開行程空出至少20小時備戰；陳時中則會針對藍白最愛打的「疫情題」下功夫。據TVBS最新民調顯示，有25%市民預期黃珊珊表現會比較好、18%認為是蔣萬安、14%認為是陳時中，不過仍有43%台北市民無法評斷。

此外，民調也顯示，有50%台北市民表示會收看，30%表示不會收看，18%不一定。

本次調查由TVBS民意調查中心於111年10月27至30日晚間18：30至22：00及10月29日至30日下午13：30至17：00進行，共接觸1,325位20歲以上台北市民，其中拒訪為167位，拒訪率為12.6%，最後成功訪問有效樣本1,158位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。