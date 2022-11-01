一年一度的消防月曆來了！台南市政府消防局1日舉辦2023「先鋒救援」消防月曆及形象影片發表會，月曆中除有消防員的肌肉展現，更搭配防災、防火及救護等標語，傳達防災知識，消防月曆共印製1.2萬份，只送不賣，只要民眾參與消防局在2023年初辦理的各項防火宣導活動，就有機會獲得。

台南市長黃偉哲表示，消防月曆及形象短片推出最主要的目的，在於利用多元且生動的宣導方式，進而宣達民眾正確的消防安全觀念，特別感謝議會及所有贊助單位的支持，促成火災預防業務的順利推廣。

黃偉哲說，1日同步發表的「先鋒救援」影片，以真實故事改編，光是預告片就吸引許多民眾觀看，並紛紛留言表達對消防弟兄的敬意，令人感動之外，也代表著此次形象短片的成功。

另外，黃偉哲也藉著記者會，與現場來賓、民眾一同幫2月月曆主角盧輝展小隊長集氣祈福，他提到，盧小隊長於9月28日於執勤中發生急性腦中風，於醫院治療中，至今仍未完全清醒，希望能藉著眾人的集氣祈福，期盼盧小隊長能早日康復。

2023年消防月曆主題為主題為「先鋒救援」，以「我們不是超級英雄，但衝向危難是我們的任務與使命」為主軸。由消防人員真實勵志故事改編，主角以自己的親身經歷，立志成為先鋒救援，經過種種艱辛的訓練，成為給人們希望，英勇的消防人員。

台南市消防局表示，形象月曆及影片透過劇情編排，呈現消防人員執行不同勤務時的面貌，藉由不同的勤務制服，代表山域搜救、水域救援、安全檢查、緊急救護與精實的鍛鍊，配合影片剪輯，完整呈現消防人員執行各式勤務時，發揮團結的同袍精神，並勇於先鋒救援之意志。(記者張雅雲/台南報導)