日本股市周二收高；儘管豐田在公布不如預期的獲利後，股價下跌，但投資人仍追蹤了一些強勁財測的公司。

周二日經225指數收漲91.46點或0.33%，為27678.92點。東證一部指數升9.07點或0.47%，為1938.50點。

三井住友的日經證券投資部門副總經理Chihiro Ohta說：「至今為止，企業財報表現好壞參半，有些表現強勁，有些則疲弱，所以同時出現拋售和買盤」。

豐田收盤下跌1.94%，報2020日圓；該公司公布上季獲利下滑25%，並且下修全年產量。

另一方面，在上調全年獲利預期之後，日本菸草(Japan Tobacco)大漲8.73%，為日經漲幅最大的個股。

Panasonic升7.33%；儘管該公司公布上季營業利益下滑11%，但是表現仍優於分析師預期。

Ohta也表示，投資人也在擔心聯準會本周政策會議的結論，此也導致市場失去了方向。

聯準會幾乎肯定會在周三升息75基點(3碼)，但是投資人也在關注聯準會未來緩升息的任何線索。

手機製造商京瓷(Kyocera)大跌7.49%，為日經跌幅最大個股；其次為住友製藥的下跌3.665%。